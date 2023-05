Alfonsino avvia test su nuova business unit "Prenotazione Tavoli"

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, haper introdurre ilcome nuova business unit.Il progetto pilota vedrà la luce nelle prossime settimane e prevedrà un periodo di screening sugli oltre 1.500 partner della ristorazione già presenti in piattaforma, si legge in una nota. Il- su circa 20 centri - è atteso"Siamodi questa prima fase di progetto - ha commentato l'- era ormai da tempo che riflettevamo sulla possibilità di esplorare a fondo i vantaggi offerti dalla nostra infrastruttura digitale ed essere i primi a portare questa innovazione al livello di settore è motivo di grande soddisfazione"."L'introduzione della prenotazione tavoli potrebbe, permettendoci di usufruire al massimo di una solida base commerciale, costituita da più di 1.500 ristoranti, in oltre 60 centri su tutto il territorio nazionale, puntando con decisione per questo mercato alla leadership nelle piccole e medie realtà italiane".