Da Milano a Roma: monta la protesta contro il caro affitti degli universitari

(Teleborsa) -fuori sede, tanto che il governo ha deciso di destinare quasi un miliardo delle risorse del PNRR per l'housing sociale, a favore delle università.La protesta degli studenti è iniziata spontaneamente martedì scorso, quandodel Politecnico di Milano, Ilaria Lameranei giardini di Piazza Leonardo da Vinci per, Ben presto le tende son diventate una dozzina e, dove sono spuntate alcune tende in prossimità dell'Università La Sapienza.Il problema dellasi trascina da anni, tanto chedi euro per la costruzione di alloggi universitari. Sono previsti almeno 60mila posti letto e sino ad oggi ne sono arrivati solo 8.500. Per coprire il gap al più presto è previsto l'avvio dei lavori, ma anche il ricorso al privato.Frattanto, ilha così firmato ildeputato a "dare risposte" in tempi brevi per risolvere il problema e per la fissazione di prezzi calmierati. La task force interministeriale dovràper ogni posto letto, tenendo conto dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello di servizi offerti, po applicare una riduzione deol 15% per determinare il costo finale "calmierato" di ogni posto letto.. Un posto letto a Roma ha raggiunto la cifra die gli, pari ad un terzo di tutta la popolazione dell'Ateneo. In generale, i posti letto disponibili presso le università per gli studenti più bisognosi e per quelli che hanno borse di studio sono circa 40mila in tutta Italia e risultano in continua diminuzione, mentre i prezzi delle abitazioni provate sono in costate crescita.