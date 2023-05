FMI, Kammer: per Eurozona servono altri aumenti dei tassi di interesse per contrastare inflazione

(Teleborsa) - Il direttore del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale,ha dichiarato che "nell'servono altri aumenti dei tassi di interesse per assicurare il ritorno dell'al 2%" e ilnon si attende che il caro vita rientri al valore obiettivo prima del 2025. Aprendo un dibattito organizzato dal Jacques Delors Centre Kammer ha affermato che "il costo di fare troppo poco sarebbe più elevato di quello di fare troppo", mentre "c'è il rischio che l'inflazione si riveli più persistente del previsto" e ledovrebbero prepararsi a questo scenario.Per il direttore del dipartimento europeo del FMI ladeve quindi mantenere una"fino a quando l'inflazione di fondo non si sarà orientata in maniera inequivoca" verso un calo coerente con gliL'area Euro ha evitato di finire innei mesi scorsi e – ha aggiunto – "non tutto il quadro delle prospettive è fosco". Tuttavia "ladeve continuare a stringere – ha ribadito Kammer – e in generale le banche centrali dovranno mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo, per assicurare che l'inflazione cali".Secondo Kammer inoltre questo è un buon momento per risanare ianche per aiutare la politica monetaria a contrastare l'inflazione. "L'alta inflazione apporta benefici anche alleha sottolineato, inoltre "bisogna creare più margini di bilancio per il futuro: ilè dietro l'angolo. Sfortunatamente abbiamo dimostrato di esserci sbagliati nelle previsioni sulla frequenza degli shock". Secondo Kammer le politiche di bilancio dovrebbero focalizzare lapiù sued