Leonardo, assemblea approva bilancio e nomina CdA: Pontecorvo presidente

Leonardo

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il Bilancio della Società per l'esercizio 2022 e ha preso visione del Bilancio Consolidato che evidenzia risultati economico-finanziari del 2022 che confermano il percorso di crescita e di incremento della redditività e della generazione di cassa del Gruppo intrapreso fin dal 2018.I soci hanno anchea valere sull’utile dell’esercizio 2022 pari a 0,14 euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 24 maggio 2023, con record date (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) 23 maggio 2023 e previo stacco della cedola n. 13 in data 22 maggio 2023.L’Assemblea degli Azionisti, dopo avere determinato in 12 il numero dei relativi componenti e fissato in tre esercizi la durata del relativo mandato, ha provveduto alladella Società che rimarrà in carica per il triennio 2023-2025 e, pertanto, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.Stefano Pontecorvo è stato nominato presidente. Gli altri componenti sono Roberto Cingolani, Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macri', Cristina Manara, Marcello Sala, Silvia Stefini, Elena Vasco e Steven Wood. L'assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti istituzionali, in larga maggioranza esteri, presenti con il 52,193% del capitale sociale rappresentato.