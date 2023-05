Spindox si aggiudica gara di Poste Italiane in ambito Service Desk

Spindox

Poste Italiane

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology),diper l'istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di Supporto Specialistico per la Trasformazione Territoriale.Spindox, già partner di Poste Italiane, si occuperà di fornire, diventando il Single Point of Contact (SPoC) per gli utenti interni a Poste Italiane quali Uffici Postali, Uffici Direzionali e Utenti VIP. Il Service Desk gestirà tutte le request e gli incident relativi ai servizi.Il contratto, che avrà ladi 36 mesi, prevede unpari a 2,250 milioni di euro."Siamo felici di questo risultato che ci permette di dimostrare ancora una volta che quando si affrontano temi legati alla trasformazione digitale Spindox è il partner affidabile per tutti i grandi player di mercato come Poste Italiane - ha dichiarato la- Le nostre competenze ci permettono di presentare al meglio un’offerta di servizi che soddisfa le esigenze primarie dei nostri clienti".