Terna, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto CdA

Terna

(Teleborsa) - L'di, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, hadi esercizio al 31 dicembre 2022 edi 31,44 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2022, +8% rispetto al 2021 (di cui 10,61 centesimi di euro già pagati quale acconto a novembre 2022 e 20,83 centesimi di euro quale saldo a giugno 2023). Il saldo del dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 21 giugno 2023 con data stacco coincidente con il 19 giugno 2023 della cedola n. 38 (record date: 20 giugno 2023).I soci hanno nominato il, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, che sarà composto da tredici amministratori eletti: Marco Giorgino; Karina Audrey Litvack; Jean-Michel Aubertin; Anna Chiara Svelto (tratti dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), Igor De Biasio; Giuseppina Di Foggia; Francesco Renato Mele; Qinjing Shen; Regina Corradini D’Arienzo; Angelica Krystle Donati; Enrico Tommaso Cucchiani; Gian Luca Gregori; Simona Signoracci (tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza relativa CDP Reti).L'assemblea ha quindi. Il genere femminile rappresentato all'interno del CdA risulta in linea con la normativa vigente. Il compenso spettante al presidente e agli altri consiglieri è stato deliberato nella misura, rispettivamente, di 50.000 euro annui lordi e di 35.000 euro annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute.Inoltre, è stato: nominato il nuovoper il triennio 2023-2025; approvato il nuovo2023-2027; approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione diprevia revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 29 aprile 2022; approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.