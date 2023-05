Versalis: EcoVadis rinnova il rating Platinum per la sostenibilità

(Teleborsa) - Per il secondo anno consecutivoha ottenuto dala valutazione Platinum, posizionandosi al TOP 1% di settore, quindi al massimo livello del rating per la responsabilità sociale d'impresa."La conferma di questo importante risultato – ha dichiarato– è la prova che il nostro costante impegno per la sostenibilità è riconosciuto di anno in anno anche da piattaforme internazionali quali EcoVadis. Ciò rende tutta la squadra sempre più orgogliosa del percorso di trasformazione di Versalis in un'azienda che fa della complementarità di processi, tecnologie e soluzioni una leva strategica per lo sviluppo sostenibile dell'industria".è un'agenzia indipendente specializzata nel rating delle performance di sostenibilità nelle categorie ambiente, diritti umani, etica e approvvigionamenti. Per la valutazione si avvale di una piattaforma tecnologica e di criteri basati su standard internazionali come il Global Reporting Initiative (GRI), il Global Compact delle Nazioni Unite e ISO 26000.