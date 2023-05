Autotrasporto, Palenzona: "Lumesia sta già creando nuovo dinamismo nel mercato"

(Teleborsa) - Presentata oggi a Monaco di Baviera - nel corso di, la principale fiera internazionale per l'autotrasporto, la logistica,la mobilità, l'IT e la gestione della supply chain -la nuova piattaforma europea di servizi perata dalla joint venture tra FAIService ed Eurotoll.Laprodotto dell’azione congiunta di due aziende, FAIService ed Eurotoll, costituisce un’innovazione sul mercato, che si ispira al modello di successo di FAIService in Italia. In quanto cooperativa di autotrasportatori in cui i clienti sono anche azionisti (fatta "dagli autotrasportatori per gli autotrasportatori"), FAIService, conoscendo perfettamente le esigenze degli autotrasportatori, è in grado di definire nel migliore dei modiFAIService ed Eurotoll portanorazie alla diversità delle soluzioni di servizio di FAIService e alla presenza importante di Eurotoll in tutta Europa.L'ampia gamma di prodotti e servizi della piattaforma Lumesia comprende sette famiglie. Diversi servizi finora forniti solo in alcuni mercati saranno progressivamente introdotti in altri Paesi. Gli autotrasportatori francesi e spagnoli possono ad esempio beneficiare delle nuove soluzioni telematiche Lumesia dall'aprile 2023, mentre i servizi assicurativi Lumesia costruiti intorno alle esigenze del settore dei trasporti e della logistica, già offerti in Italia, saranno proposti in più Paesi nei prossimi anni.servono già oltre 15.000 clienti e gestiscono oltre 220.000 veicoli in 31 Paesi con un team di circa 150"La fiducia dei nostri clienti e l'interesse dei nostri potenziali clienti dimostrano che l'offerta di Lumesia è ben accolta dal settore" spiegaPresidente di FAIService: "Per assecondare la crescita, FAI Service ed Eurotoll - chiude la nota - "i. L'organico delle due aziende è destinato a crescere complessivamente del