Bankitalia: prestiti al settore privato in frenata, lievitano tassi d'interesse

(Teleborsa) -, mentre continuano a registrare un, in linea con l'aumento del costo del denaro operato dalla BCE. Lo confermano gli ultimi dati, contenuti nella pubblicazione statistica Banche e Moneta, che segnala una csui dodici mesi dopo il +1,1% del mese precedente.I prestitisono aumentatisui dodici mesi, risultando in rallentamento rispetto al +2,5% del mese precedente, mentre quellihanno accelerato al ribasso, riportando unadopo il -0,5% del mese precedente.Si sono ridotti anche idel settore privato, che hanno registrato a marzo unasui dodici mesi dopo il -2,3% del mese precedente, mentre si conferma in crescita la raccolta obbligazionaria, aumentata dell'8,9% dal 3,9% di febbraio.quelli attivi e, parzialmente, quelli passivi. I tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni (), comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, TAEG) si sono portatidal 4,12% precedente, mentre la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 37% rispetto al 46% del mese precedente. Il tasso di interesse sulle nuove erogazioni diè volatodal 9,88% precedente.I tassi di interesse suisi sono portati pariin deciso aumento rispetto al 3,55% del mese precedente: quelli per importidi euro sono stati parimentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale valore sono saliti al 4,01%.sul complesso dei depositi in essere sono aumentati leggermentedallo 0,54% del mese precedente.