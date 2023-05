BNL BNP Paribas: 20 milioni a PAC 2000A Conad per favorire la transizione energetica

(Teleborsa) - Effettuare interventi di efficientamento finalizzati a ridurre i consumi energetici, i costi di gestione e le emissioni. Con questo obiettivotramite, ha finalizzato un'operazione di leasing del valore di 20 milioni di euro a favore di, la più grande cooperativa delper dimensioni e fatturato con una rete di vendita che si estende in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Nel dettaglio, i punti vendita di PAC 2000A nelle cinque regioni di competenza e le piccole e medie aziende territoriali della Cooperativa potranno avere un più agevole accesso al credito per effettuare interventi quali, a titolo di esempio, l'installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione di banchi frigo, dei corpi illuminanti o degli impianti di condizionamento.La Banca, che ha operato per il tramite della propria Industry Food, Beverage & Retail del Large Corporate, ha messo a disposizione unche potrebbe crescere ulteriormente in considerazione del forte interesse finora registrato tra gli esercenti che hanno già presentato numerose richieste.L'operazione, che favorisce il perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall'agenda ONU 2030, si inquadra nelche ha come obiettivo sostenere le piccole e medie imprese italiane tramite accordi con grandi Capofiliera."Questa operazione – ha commentato– è la dimostrazione del nostro impegno quotidiano e concreto per limitare l'impatto delle attività in tutti gli ambiti, dalla logistica al packaging, dai consumi energetici dei magazzini e dei punti vendita alla produzione di rifiuti. Per noi di CONAD esiste un solo modo di fare business, ovvero farlo in modo sostenibile attraverso un insieme di azioni che si concretizzano nel programma Sosteniamo il futuro e l'accordo con BNL BNP Paribas costituisce un passo importante per permettere ai nostri soci di perseguire questi obiettivi"."Questo accordo ha visto coinvolte in modo sinergico tante professionalità in diversi settori della Banca e del Gruppo, al fine– ha detto– di offrire soluzioni integrate per i nostri grandi clienti e per le loro filiere. Rientra nella nostra strategia di vicinanza al territorio e al tessuto imprenditoriale, per supportare le aziende in un'ottica di crescita innovativa e sostenibile"."Come BNL Leasing – ha dichiarato– mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro know-how per essere vicini agli esercenti Conad nel loro percorso di transizione energetica. Per questo abbiamo costruito un'operazione finanziaria che, grazie al supporto di PAC 2000A, consente di poter finanziare i beni necessari con tutti i vantaggi del leasing, in tempi rapidi e a condizioni dedicate".