Borse europee deboli in attesa di inflazione USA. Focus su banche

(Teleborsa) -, in un clima di attesa per i dati d'inflazione in aprile negli Stati Uniti. Intanto, il focus è sulper laha registrato un utile trimestrale in aumento grazie al balzo dell'area FICC (performance positiva anche in Italia ),ha visto balzare l'utile a 523 milioni nel primo trimestre e ha superato le attese. A Milano spicca il rialzo di, dopo che ieri sera ha diffuso risultati sopra le attese.Sul fronte della politica monetaria, il governatore della Bundesbankha detto che la BCE "" e che "c'è ancora del lavoro da fare e dobbiamo continuare ad essere determinati".Per quanto riguarda i dati macro, laa marzo ha registrato nuovamente un'inattesa flessione congiunturale. Confermata in leggero calo l'inflazione in Germania ad aprile 2023.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,09%. Lieve calo dell', che scende a 2.028,6 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,4%) si attesta su 72,67 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +191 punti base, con il rendimento delche si attesta al 4,26%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,23%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,27% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,30%, scambiando a 29.444 punti.Poco sotto la parità il(-0,56%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,62%.di Milano, troviamo(+2,47%),(+2,37%),(+1,47%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,40%.scende dell'1,83%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%.di Milano,(+3,80%),(+2,11%),(+1,04%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,39%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,78%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,51%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%.