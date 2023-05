Caro affitti, protesta studenti si allarga a macchia d'olio

(Teleborsa) -per gli universitari fuori sede mentre si moltiplicano ledi fronte agli atenei di tutta Italia,che si sta diffondendo a macchia d'olio tra gli studenti.In parallelo scoppia anche il caso politico, con il ministro dell'Istruzioneche a Sky punta il dito sul centrosinistra: "Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra." - e aggiunge - "Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politicheNon si fa attendere la replica alle parole del ministro che arriva da Irene Manzi, responsabile scuola del Pd: "Il caro affitti - si legge in una nota - è un problema grave e un governo serio si assumerebbe la responsabilità di affrontarlo invece di scaricare le responsabilità contro i Comuni guidati dagli avversari politici. E continua: "Il Ministro dell'Istruzione dovrebbe sapere bene che nel PNRR ci sono 960 milioni di euro per gli alloggi dedicati al diritto allo studio.conclude Manzi.Sul tema interviene anche la segretaria del Partito democratic"Siamo vicini alle studentesse e agli studenti che stanno protestando contro il caro affitti., dice da Umbertide per un'iniziativa a sostegno del candidato sindaco Sauro Anniboletti.