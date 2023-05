Dufry, fatturato 1° trim in netta crescita con ripresa viaggi e contributo Autogrill

Dufry

Autogrill

(Teleborsa) -, società svizzera che gestisce oltre 2.300 negozi duty-free e duty-paid in aeroporti, navi da crociera, porti e località turistiche, ha registrato undi CHF 2.359,3 milioni su base consolidata (dopo l'acquisizione di) nel, che rappresenta un aumento del 113,4% rispetto al 2022 a tasso di cambio costante (CER). La crescita organica, esclusi i benefici dell'aggregazione aziendale, è al 51,5% su base annua.L'per il primo trimestre 2023, il trimestre stagionalmente più basso, si è attestato al di sopra dei livelli degli anni precedenti con CHF 134,1 milioni. L'è a CHF 3.029,0 milioni e la leva è ulteriormente ridotta a 3,1x indebitamento netto/EBITDA Core al 31 marzo 2023 (inclusi gli ultimi dodici mesi di Autogrill)."Oggi è un giorno importante per Dufry, per i nostri dipendenti e per i nostri investitori - ha commentatodi Dufry Group - Questo è il nostro; Dufry e Autogrill sono oggi un'unica azienda che insieme crea valore per tutti gli stakeholder. Nel nostro primo trimestre come attività combinata, lavorando insieme verso la nostra strategia Destinazione 2027, abbiamo capitalizzato il continuo slancio del settore dei viaggi"."Questa è stata una- ha aggiunto - Inoltre, le vendite nette di aprile si sono attestate a un +30,2% rispetto al 2022 per il gruppo combinato e, a tassi di cambio costanti, hanno superato i livelli del 2019 negli ultimi due mesi".