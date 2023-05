Eurocommercial ammessa su Euronext Milan: dual listing da Amsterdam

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha disposto l'delle azioni ordinarie di, società di investimenti immobiliari. Si tratta di uno degli specialisti in centri commerciali in Europa. Fondata nel 1991, Eurocommercial attualmente possiede e gestisce 24 centri commerciali in Belgio, Francia, Italia e Svezia con asset totali di circa 3,8 miliardi di euro.Presentando i risultati del primo trimestre 2023, il 5 maggio, la società aveva spiegato di essere nelle fasi del processo di ammissione, con l'inizio delle negoziazioni a Piazza Affari nellaL'per Eurocommercial, in quanto il 43% del valore del suo portafoglio immobiliare è investito in Italia. Il portafoglio italiano comprende tre centri commerciali di punta e cinque centri commerciali suburbani dominanti, tutti situati nel Nord Italia.Eurocommercial spera che la quotazione a Milano "del marchio di Eurocommercial nei mercati italiani e all'attività italiana di Eurocommercial". La quotazione "potrebbe anche aiutare la società ad, che possono quindi investire direttamente in un portafoglio immobiliare diversificato che include importanti centri commerciali italiani attraverso il loro mercato interno, dando alla società l'opportunità di espandere e diversificare ulteriormente la propria base azionaria".