Gruppo FS, Polo logistica: 40 nuove locomotive e 115 carri di ultima generazione

(Teleborsa) -si ammoderna e punta sull’internazionalizzazione dei traffici e sull’intermodalità. In occasione della fiera Transport Logistic di Monaco, il Palla presenza dell’, ha infatti siglato un contratto di acquisto per 40 nuove locomotive interoperabili Siemens con l’opzione di ulteriori 25. A firmare l’accordo sono state TX Logistik, la società del Polo dedicata ai trasporti internazionali, e Siemens., del valore complessivo di 300 milioni di euro, è solo l’ultimo in ordine di tempo di una serie di investimenti e partite straordinarie, avviate dal nuovo management insediatosi a maggio 2022, che, complice anche un contesto di mercato complicato, hanno finito con il pesare sul bilancio dello scorso anno, ma che stanno iniziando a sortire i primi effetti positivi in termini di crescita della domanda.Il Polo Logistica di FS - spiega la nota -Investimenti importanti che consentiranno di abbattere l’età media dei mezzi dagli attuali 30 anni a 7 anni e che vedranno entro la fine dell’estate consegnare a TxLogistik ulteriori 115 moderni carri a doppia tasca del tipo T3000 per i trasporti intermodali.E proprio in questo contesto si inserisce anche l’accordo firmato a Monaco che rappresenta un nuovo passo in avanti nello sviluppo della logistica e del trasporto merci intermodale e internazionale., che saranno costruite nello stabilimento Siemens Mobility di Monaco di Baviera-Allach, avranno infatti una maggiore capacità, visto che potranno trasportare il 30% di tonnellate merci in più con una più marcata attenzione alla sostenibilità grazie a un consumo del 25% in meno di energia.e saranno destinate al trasporto merci lungo il Corridoio Reno-Alpino. Il rafforzamento della flotta di TX permetterà perciò di ampliare la capacità di esportazione delle aziende italiane verso il centro e nord Europa grazie ad una