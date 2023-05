Relatech, ricavi volano a 24 milioni di euro in 1° trimestre (+130%)

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha chiuso ildel 2023 conpari a 24 milioni di euro, in crescita del 130% circa rispetto al primo trimestre 2022. La quota di ricavi ricorrenti si attesta a 8,8 milioni, in crescita del 170% rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno precedente, mentre i ricavi consolidati verso clienti esteri sono pari a 6,3 milioni, in crescita del 61%."Sonodi gruppo pubblicati oggi, testimonianza di un modello di business e di un go to market rapido, flessibile e in grado soddisfare la domanda di un mercato esigente e ricco di opportunità - ha commentato il- Sono certo che le sinergie tra le società del gruppo e le acquisizioni concluse nel 2022, ci consentiranno di aprirci a nuovi segmenti di mercato, pur mantenendo sempre alta l’attenzione verso il cliente e verso tutti i nostri stakeholders".Laal 31 marzo 2023 evidenzia un valore pari a 15,5 milioni rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 pari a 9,5 milioni."Continueremo a riporre molta attenzione alle politiche finanziarie, particolare zelo è stato dato al rapporto PFN/EBITDA - ha aggiunto Lambardi - A tal riguardo si ricorda che il rapporto al 31.12.2022 era inferiore alla parità, a riprova dellainfragruppo e frutto di una strategia di crescita solida".