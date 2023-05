Sobi, offerta da 1,7 miliardi di dollari per acquisire CTI BioPharma

CTI BioPharma

(Teleborsa) -, azienda biofarmaceutica svedese, ha stipulato un, società biofarmaceutica statunitense focalizzata sui tumori del sangue e sulle malattie rare, mediante un'offerta pubblica di acquisto. Sobi avvierà un'OPA in contanti per l'acquisizione di tutte le azioni di CTI a 9,10 dollari per azione, corrispondenti a un(circa 17,1 miliardi di corone svedesi).La società ha affermato che l'acquisizione "". Iprevedono sinergie di ricavi e costi sfruttando la natura "altamente complementare" delle operazioni commerciali statunitensi esistenti di Sobi e dell'infrastruttura di vendita globale in ematologia e malattie rare."CTI rappresenta oggi una, aggiungendo un nuovo prodotto potente e altamente differenziato che farà una differenza significativa per i pazienti - ha dichiarato Guido Oelkers, presidente e CEO di Sobi - Esiste una grande esigenza medica insoddisfatta nell'ambito della mielofibrosi, in particolare per i pazienti affetti da trombocitopenia che sono trattati in modo inadeguato con i farmaci esistenti".