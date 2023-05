Svas Biosana, fatturato 1° trimestre sale a 26,4 milioni di euro

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha chiuso ilcon unpari a 26,4 milioni di euro, in crescita del 24,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (21,3 milioni).Il fatturato consolidato al 31 marzo 2023 include ricavi per 3,3 milioni di euro realizzati dal, acquisito il 23 Giugno 2022."Un altro eccellente risultato che consolida il trend positivo e proietta la società verso un 2023 in crescita - ha commentato l'- Il risultato conseguito conferma la visione del management, costantemente impegnato nel tradurre in numeri le assunzioni del nostro ambizioso Piano Strategico".