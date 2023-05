Italian Design Brands, CONSOB approva prospetto quotazione

(Teleborsa) - Laharelativo all'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie di, polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità, su Euronext Milan. La società ha depositato in data 9 maggio la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, dopo aver ricevuto da parte di Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alla quotazione.ha avuto inizio il 9 maggio 2023 e la sua conclusione è prevista per il2023, salvo proroga o chiusura anticipata.L'delle azioni su Euronext Milan, previsto per il giorno2023, resta subordinato all'ottenimento delle necessarie approvazioni da parte di Borsa Italiana.