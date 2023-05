Mercati europei positivi. Focus su banche centrali

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Mentre i mercati fanno i conti con i dati sull'inflazione americana, l'attenzione degli investitori torna a concentrarsi sulle banche centrali nel giorno in cui si riunisce la Bank of England (BoE) da cui è atteso un rialzo dei tassi di 25 punti base.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,45%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 73,24 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +191 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,18%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,33%, composta, che cresce di un modesto +0,52%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,94%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.490 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,28%.avanza dell'1,95%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,92%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,18%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,18%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+5,54%),(+2,10%),(+1,73%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,70%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,54%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,21%.Tra i dati01:50: Partite correnti (atteso 2.947,3 Mld ¥; preced. 2.197 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -2,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 242K unità).