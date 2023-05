Renergetica, risultati in calo nel 2022 con modifica strategia

Renergetica

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unpari a 10,91 milioni di euro (11,88 milioni al 31 dicembre 2021), che recepisce l'avanzamento dei progetti in Italia e Spagna e sconta il ridotto contributo del comparto nord americano che sta riavviandosi dopo i buoni risultati conseguiti nell'esercizio precedente con la vendita di tutti i progetti in community solar nel Maine. Nessun contributo viene invece dal comparto LATAM di cui è stata recentemente avviata la dismissione.L'è pari a 4,24 milioni, rispetto ai 5,59 milioni al 31 dicembre 2021, conpari al 39%, rispetto al 47% del 31 dicembre 2021. Ilsi attesta a 2,61 milioni, sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio precedente (2,66 milioni).La, pari a 5,38 milioni, in lieve crescita rispetto ai 4,47 milioni al 31 dicembre 2021."Abbiamo scelto consapevolmente, a partire dal secondo semestre 2022, diper essere pronti, fin dai primi mesi del 2023, a compiere le azioni necessarie ad accelerarne la crescita nel medio-lungo periodo - ha commentato l'- Questa scelta ha determinato la decisione ponderata e condivisa dal CdA di non impegnare contrattualmente i nuovi progetti in fase di sviluppo, per massimizzarne il valore di vendita, alla luce dell'accresciuto valore di mercato delle autorizzazioni ottenute, al raggiungimento del ready to build"."Tale strategia, che per il bilancio consolidato 2022 si è riflessa in una minor valorizzazione (mantenuta al costo) dei vari progetti non assegnati, porterà maggioriche si tradurranno, senza alcun dubbio, in una crescita maggiore e più veloce rispetto al passato", ha aggiunto.