Revo, primo trimestre in crescita

Revo

(Teleborsa) -registra una raccolta premi e redditività in forte crescita nel primo trimestre. I premi sono allineati al target di raccolta annuale superiore a 180 milioni di euro con risultato operativo adjusted Ifrs 17 in sensibile aumento, pari a 8,2 milioni.I ricavi da contratti assicurativi ammontano a 26,9 milioni di euro. I premi lordi (Ifrs 4) contabilizzati sono di 41,1 milioni di euro, in aumento dell'83,5% rispetto al primo trimestre 2022 (pari a 22,4 milioni), grazie alla crescita registrata in tutte le linee di business, alcune delle quali non ancora attive al 31 marzo 2022.Ilpredisposto secondo IFRS 17 è pari a 8,2 milioni.pari a 5,8 milioni, in sensibile crescita rispetto al medesimo periodo 2022.Il Solvency II ratio di gruppo al 31 marzo 2023 è pari al 247% (269,3% al termine dell'esercizio 2022).