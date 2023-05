Seco, ricavi salgono a 54,6 milioni in 1° trim. Prosegue crescita Clea

Seco

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha chiuso il primo trimestre del 2023 conpari a 54,6 milioni di euro, in crescita organica del 28% rispetto allo stesso periodo del 2022. L'è pari a 12 milioni di euro nei primi tre mesi (22% dei ricavi, vs. 20% al 31.03.22), in crescita del 40%. L'è pari a 4,5 milioni di euro, in crescita del 31%."I risultati del primo trimestre mostrano una robusta crescita organica ed un progressivo aumento dei margini - ha commentato l'- Sempre più aziende vedono nella digitalizzazione un'area su cui investire per aumentare il proprio vantaggio competitivo, introducendo nel proprio modello di business servizi e funzionalità basate su edge computing, IoT e data analytics. Seco èper fornire soluzioni innovative a questi clienti".Prosegue la crescita del: nei primi tre mesi dell'anno, il fatturato generato è stato di 6,4 milioni di euro, in crescita del 75% rispetto allo stesso periodo del 2022.L'passa da un debito netto pari a 118,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 a un debito netto pari a 124 milioni di euro al 31 marzo 2023. Tale variazione è legata prevalentemente ai maggiori oneri finanziari in considerazione dell’incremento dei tassi di interesse, oltre che alla crescita dei crediti verso clienti derivante dall'espansione del business.