Snam, Venier: "Italia prima per scorte di gas in Europa nel trimestre"

(Teleborsa) - L'Italia, con, allo scorso mese di aprile, vanta in questo momento la "capacità più elevata d'Europa". Lo affermanel corso della conference con gli analisti di presentazione dei risultati del primo trimestre "Le scorte di gas naturale nei depositi della controllataammontano a circa 5,4 miliardi di metri cubi allo scorso 31 marzo, a cui vanno aggiunti i 4,5 miliardi di metri cubi di, con una percentuale di riempimento a fine marzo pari a circa il 60%. In forte incremento anche la rigassificazione del gas liquefatto (Gnl). Nei primi 3 mesi dell'anno il terminale di Panigaglia (La Spezia) ha trattato 0,88 miliardi di metri cubi contro gli 0,13 miliardi del primo trimestre del 2022. Nell'impianto sono state effettuate 21 discariche da navi metaniere a fronte delle 3 discariche dell'analogo periodo precedente. Quanto al terminale galleggiante di Piombino (Livorno), è stata assegnato oltre il 95% della capacità offerta per gli anni termici 2023-2024 e 2043-2044 e l'86% per l'intero periodo di 20 anni"."L'ottimo risultato raggiunto - aggiunge Venier - permetterà l'immissione nella rete nazionale di trasporto di maggiori quantitativi di gas naturale contribuendo in maniera sostanziale alla diversificazione degli approvvigionamenti ed alla sicurezza del sistema energetico nazionale".