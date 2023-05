Stati Generali Natalità al via: da PIL a scuola, quanto ci costerà il calo delle nascite?

(Teleborsa) - Si alza il sipario - all'Auditorium della Conciliazione di Roma -dal titolo "Sos-Tenere#quota500mila", l'evento al quale prenderanno parte anchededicato all'analisi dello stato di salute demografico del nostro Paese, che fa i conti con ilNon c'entrano i valori o gli schieramenti politici, ma cosa accade nel presente e cosa accadrà nel futuro a tutti noi, nessuno escluso. Un dato su tutti: siamo al record negativo di 339 mila nascite a fronte di700 mila morti. Se non cambia qualcosa, tra qualche anno, crollerà tutto": così, in apertura, il presidente della Fondazione per la Natalità. "La popolazione produce la dimensione del Pil, quindi i cambiamenti demografici, il minor numero di abitanti, la loro modifica rispetto alla struttura per età della popolazione. Non succederà, ci auguriamo, però se le cose dovessero muoversi come abbiamo visto noi perderemo quasi 500 miliardi di Pil, che ovviamente non è pochissimo", ha sottolineatoex presidente Istat.manifesta uno squilibrio che deve richiamare l'attenzione", scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio indirizzato agli Stati Generali della Natalità: “Alle istituzioni compete la responsabilità di attuare politiche attive che permettano alle giovani coppie di realizzare il loro progetto di vita, superando le difficoltà di. Il quadro è effettivamente allarmante. Fra 10 anni dagli odierni 7,4 milioni di studenti, dato del 2021, nell'anno scolastico 2033/34 si scenderà a poco più di 6 milioni, ad ondate di 110/120mila ragazzi in meno ogni anno", queste le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenuto con un video.Se continuerà il calo delle nascite "o, ma dobbiamo dare risposte su questo tema", ha detto il ministro.