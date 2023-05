TXT e-Solutions, balzo ricavi in 1° trim grazie a crescita organica e acquisizioni

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ilconparia a 52,3 milioni di euro, in crescita del 71,4% rispetto ai 30,5 milioni del primo trimestre 2022. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi sono cresciuti del +11,2% e le acquisizioni hanno contributo per 18,4 milioni.L'è pari a 6,8 milioni (+52,1%) dopo investimenti in ricerca e sviluppo interamente spesati (2,2 milioni, +15,8%) e crescenti investimenti commerciali e di management (4,6 milioni, +44,4%). L'è pari a 2,9 milioni di euro (+40,2%) al netto di ammortamenti e svalutazioni (2,3 milioni), interessi e oneri finanziari al netto dei proventi finanziari (0,4 milioni) e oneri fiscali (1,1 milioni)."I risultati finanziari del primo trimestre del 2023 di TXT dimostrano l', che continua a consolidarsi come player di riferimento nel mercato dell'innovazione digitale - commenta il CEO Daniele Misani - L'ampliamento dell'offerta e la diversificazione sui segmenti di mercato sono stati fattori chiave per la crescita e la profittabilità, che continua a registrare un'ottima performance anche a perimetro costante, spinta dalle sinergie".Il nuovo consiglio di amministrazione haEnrico Magni quale presidente e Daniele Misani quale amministratore delegato."Per il nuovo triennio - ha detto Magni - abbiamoe le capacità di espandere in maniera significativa il nostro posizionamento nel mercato digitale domestico e internazionale facendo leva su continui investimenti in innovazione, acquisizioni e sinergie, con il costante obiettivo di creare valore crescente per tutte le risorse, i clienti e gli azionisti del gruppo TXT".