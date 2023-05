Unipol, utile netto primo trimestre sale a 284 milioni di euro

Unipol

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso ilcon unpari a 284 milioni di euro, in crescita del 15,3% rispetto al risultato di 246 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio scorso rendicontato con i principi contabili precedenti. Il dato del primo trimestre 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, è pari a 161 milioni di euro.Nei primi tre mesi del 2023 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 3.865 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto ai 3.449 milioni di euro registrati al 31 marzo 2022.La raccolta diretta nelal 31 marzo 2023, pari a 2.137 milioni di euro, ha registrato una crescita del 5,5%. Particolarmente significativo lo sviluppo di UniSalute (+41,6%).Positive performance in tutti gli: Mobility con 1 miliardo di euro (+2,1%); Welfare con 0,5 miliardi di euro (+15,4%); Property con 0,6 miliardi di euro (+4,3%)Nel, nei primi tre mesi del corrente esercizio, la raccolta diretta del Gruppo si è attestata a 1.728 milioni di euro, registrando un incremento del 21,4%, ascrivibile all'acquisizione di tre nuovi fondi pensione.Per quanto concerne l'di Gruppo, al 31 marzo 2023 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari al 213% rispetto al 200% del 31 dicembre 2022.