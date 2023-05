USA, Università Michigan: fiducia consumatori attesa in calo a maggio

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori americani a maggio.Secondo i dati preliminari dell', il sentiment dei consumatori è stimato in decremento a 57,7 punti rispetto ai 63,5 punti del mese di aprile, e risulta anche peggiore delle attese degli analisti che si attendevano un livello a 63 punti.Nello stesso periodo l'indice sullaè sceso a 64,5 punti dai 68,2 punti precedenti (le attese erano per 67 punti), mentre l'indice sulleè scivolato a 53,4 punti dai 60,5 precedenti (il consensus era a 59,8 punti).