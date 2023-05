(Teleborsa) - All'indomani del primo turno delle elezioni generali in Turchia la Borsa di Istanbul registra una chiusura in forte calo. L'indice Bist 100 ha accusato un crollo del 6,14% e il Bist 30 ha lasciato sul terreno il 6,61%.L'esito del primo turno delle elezioni generali in Turchia ha prefigurato un ballottaggio, il 28 maggio, tra il presidente turco uscente Erdogan e il suo principale sfidante Kilicdaroglu.Il presidente in carica e, al potere da due decenni, si è fermato al 49,24%.