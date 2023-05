Gas Plus rivede outlook 2023 dopo nuova legge su contributo di solidarietà in Romania

Gas Plus

(Teleborsa) -, quotato su Euronext Milan e il quarto produttore italiano di gas naturale, ha comunicato che l'(diffuso il 4 aprile 2023) viene, eliminando la previsione dell'obbligo di versamento del, sia per l'anno di competenza 2022 sia per il successivo anno di competenza 2023.È entrata in vigore in data odierna la legge rumena che hadel contributo di solidarietà per le imprese attive nell'estrazione di greggio, gas naturale e carbone, nonché nella raffinazione.Gli effetti della non debenza del contributo di solidarietà per l'anno 2022 relativo alla controllata Gas Plus Dacia e della conseguente insussistenza del correlato debito tributario saranno recepiti nellaconsolidata al 30 giugno 2023.