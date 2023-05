Mercati in cauto rialzo, Milano resta alla finestra

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli investitori che guardano a una possibilee alladi immettere ulteriore liquidità nel sistema per aiutare la crescita economica dopo alcuni deludenti indicatori. Sul fronte macro, l'agenda odierna è piuttosto scarna; le uniche indicazioni arrivate sono che la produzione industriale dell'Eurozona è diminuita più del previsto a marzo 2023 e che i prezzi all'ingrosso in Germania sono diminuiti ad aprile 2023.Il vicepresidente della BCE,, ha dichiarato in un'intervista che la stretta della politica monetaria è arrivata "alla, e dunque torniamo alla normalità, ai passi da 25 punti base". de Guindos è ancora preoccupato dall'andamento dell'inflazione core, in particolare nei servizi.Laha alzato leper quest'anno (crescita dell'1,2% rispetto allo 0,8% ipotizzato in febbraio) e in misura minore per il 2024 (crescita dell'1,1% dall'1% stimato precedentemente), mentre non ha migliorato le previsioni sull'inflazione.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,70%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.016,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 70,14 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +185 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre ilsi attesta al 4,15%.è stabile, riportando un moderato +0,13%, composta, che cresce di un modesto +0,28%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,41%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.346 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 29.491 punti. Leggermente positivo il(+0,34%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,22%).di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,24%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,54%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,10%.avanza dello 0,80%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,43%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,26%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.di Milano,(+9,90%),(+2,88%),(+2,43%) e(+2,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,96%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%. Tentenna, che cede lo 0,79%.