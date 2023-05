Pattern sale al 100% di Petri & Lombardi rafforzando polo toscano pelletteria

Pattern

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, ha comunicato che(società controllata al 54%) ha, storica società toscana specializzata nella produzione e lavorazione di accessori in pelle.Con questa operazione il gruppo, formato dalla controllata Idee Partners, società di Scandicci leader nello sviluppo prodotto, che ora a sua volta detiene il 100% della storica pelletteria toscana Petri & Lombardi, e il 70% di RGB, società toscana nel settore leather goods.Ilper l'acquisto dell'ulteriore 40% del capitale di Petri & Lombardi è pari a. Il relativo pagamento è stato completato in data odierna al passaggio delle quote.