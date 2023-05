(Teleborsa) - Peggiora a maggio l'indice manifatturiero Empire State di New York. L'indicatore si è portato a -31,8 punti dai +10,8 punti di aprile.Il dato è ancheche erano per un livello a -3,7 punti.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.