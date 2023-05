Comunali: al centrodestra 4 città capoluogo, 2 al centrosinistra. Tra due settimane i ballottaggi

(Teleborsa) - Ilvince in 4 delle 13 città capoluogo che hanno votato ieri per lesi tratta diDue invece sono i sindaci eletti dal centrosinistra: ae aIn 7 città si andrà invece alprevisto tra due settimane, il 28 e il 29 maggio: Ancona, Brindisi, Terni, Vicenza, Massa, Pisa e Siena. Fuori dalla corsa Fratelli d'Italia a Massa, dove contro il centrosinistra correrà il candidato di Lega-Fi.Sfiora la vittoria ainvece il sindaco uscente del centrodestra,che si è fermato al 49,96%. Tra due settimane se la vedrà con il candidato di centrosinistra e Movimento 5 Stelle Paolo Martinelli, che ha ottenuto il 41,12%. Ad Ancona invece,, dove la sindaca uscente è del centrosinistra, si prospetta un ballottaggio tra il candidato del centrodestra, Daniele Silvetti (al momento al 45,1%) e quello del Pd e Terzo Polo Ida Simonella (al 41,4%).si festeggia invece la prima sindaca,espressione del centrosinistra, che si attesta attorno al 55%. Fermo al 41,7% il candidato del centrodestra Fabio Rolfi. Il Centrosinistra si conferma anche adove vince il sindaco uscente, candidato di Pd-M5S, Gianguido D'Alberto con il 54,2%.Prima donna sindaco anche adovesta per riportare al centrodestra il capoluogo pontino. La candidata si è infatti affermata con circa il 70% delle preferenze. Supportata da Fratelli d'Italia, Lega, lista Matilde Celentano Sindaco, Udc-Dc e Forza Italia si è imposta nettamente sul primo cittadino uscente Damiano Coletta, sostenuto da Pd, Movimento 5 Stelle, Per Latina 2032 e Latina Bene Comune. Non è riuscito così il tris all'uscente Coletta il medico, civico del centrosinistra, disarcionato lo scorso settembre dalle dimissioni di massa del Consiglio comunale.A Siena si va verso il ballottaggio fra(Csx) e(Cdx). La candidata del Pd e del centrosinistra Ferretti è in testa col 29,5% devi voti, seguita da vicinissimo da Fabio, seconda con il 29,1%. Terza posto invece per il candidato civico Fabio Pacciani che raccoglie, in questo momento, un lusinghiero 23,05% che non è però sufficiente a raggiungere il ballottaggio.Oggi alle 14,30, nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16, è attesa ladelsui risultati della prima tornata delle elezioni amministrative. Parteciperà il responsabile Enti Locali, Davide Baruffi, con una introduzione della segretaria Elly Schlein.