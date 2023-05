Eurocommercial Properties debutta in borsa. Listing rafforzerà visibilità in Italia

(Teleborsa) -, società di investimento immobiliare già quotata su Euronext Amsterdam ed Euronext Brussels, ha fatto oggi il suo(Euronext Milan), con unadi euro al 15 maggio. Il titolo a fine mattinata scambia in attivo, con un rialzo del 2,53% a 21,86 euro.La società, che attualmente, è tra i maggiori specialisti di centri commerciali in Europa.dove ha investito il, che comprende tre centri commerciali Flagship e cinque centri commerciali suburbani, tutti situati nel Nord Italia.Eurocommercial Properties rappresenta lae porta a 223 il numero delle società attualmente quotate sul listino principale. La società manterrà la sua quotazione anche sulle piazze di Amsterdam e Bruxelles."Siamo lieti che oggi la nostra società sia ammessa alla quotazione su Euronext Milan, il mercato regolamentato italiano di Borsa Italiana. L'Italia è un paese molto importante e strategico per Eurocommercial", ha affermato E, Amministratore Delegato di Eurocommercial Properties N.V., nel giorno del debutto a Piazza Affari, aggiungendo "la quotazione su Euronext Milan contribuirà a rafforzare la visibilità, il prestigio e lo sviluppo delle attività di Euocommercial nel mercato italiano"."Milano per noi rappresenta una grande opportunità, perchè abbiamo oltre il 43% del portafoglio, più o meno 1 miliardo e 600 mila euro investiti in Italia", ha spiegato il CFO, sottolineando "cerchiamo veramente investitori italiani e siamo convinti che Borsa possa aiutarci tantissimo in questo".Con la quotazione - ha aggiunto il manager - Eurocommercial conta di "attirare il nuovo capitale e continuare a incrementare l'investimento e gli utili per gli azionisti".