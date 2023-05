Mes, Donohoe (Eurogruppo): continueremo a lavorare con Giorgetti e Gramegna

(Teleborsa) - Alla riunione dell'Eurogruppo oggi, il ministro dell'Economia"ha descritto le sfide parlamentari, di cui eravamo già a conoscenza", sullaindella, il fondo salva Stati Ue. "Il tema è stato oggetto di molte discussioni tra me Giorgetti e il direttore del Mes,e continueremo a impegnarci con le autorità italiane su questo tema". È quanto ha confermato il presidente dell'Eurogruppo,interpellato sulla questione nella conferenza stampa al termine delle riunioni."Va pienamente riconosciuto che se i singoli paesi non vogliono farea queste risorse del Mes riformato "lo rispettiamo e lo capiamo, ma questo trattato è anche sull'ampliamento dellaanche ad altri Paesi. Ed é in questa ottica - ha aggiunto Donohoe - che continueremo ad impegnarci con Giorgetti".