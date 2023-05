SdR 2023, Doris: BTP interessante ma non copre inflazione, obbligazionario tornato attraente

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - "Abbiamo vissuto un bel po' di anni dove ogni anno c'è stato qualcosa che ha portato incertezza, e ormai ci siamo abituati. Nonostante periodi molto complessi, il business delle reti è andato molto bene, forse proprio perché c'è incertezza: la". Lo ha affermato, amministratore delegato die presidente di Assoreti, durante la conferenza di apertura della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management, organizzato da Assogestioni."Diventa anche fondamentale, anche da parte delle società delle reti, fornire ai consulenti tutti gli strumenti e la formazione necessaria, ma visti i risultati penso che", ha aggiunto.A una domanda sul tema, Doris ha affermato che "ilè uno strumento interessante per investire, anche se non copre l'inflazione. Se il BTP dà il 4%, ci sono strumenti obbligazionari che hanno rendimenti ben più alti. Iniziare a investire in bond corporate che danno il 6% o 7% è più difficile o rischioso. Queste opportunità si ottengono attraverso i fondi o con la consulenza di un professionista. Siamo però".