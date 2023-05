SdR, Galli (Assogestioni): per mercato capitali attrattivo servono investitori domestici forti

(Teleborsa) - "Il salone è stato creato dai gestori per comunicare con i partner, in primis il mondo della distribuzione, nonché con i risparmiatori. Siamo convinti che occorrache oggi si frappongono alla valorizzazione del risparmio, uno dei più grandi asset del nostro paese". Lo ha detto, durante la prima giornata della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management."Ildi un buon investimento non può che essere la, che si declina in vari modi: quali sono gli obiettivi di vita da raggiungere, quanto del patrimonio a disposizione non serve per le necessità di breve, quale grado di rischio si è disposti ad accettare come investitori", ha spiegato."Come industria - ha detto Galli - avvertiamo la responsabilità di affiancare i risparmiatori affinché facciano scelte consapevoli. Occorre partire dalle proprie esigenze attuali e da quelle prospettiche, per poi passare a un'analisi dei rischi e delle opportunità legati ai diversi prodotti, per poi procedere all'allocazione degli investimenti".In merito alla riforma del mercato dei capitali, ha affermato che "quali dei fondi pensione che possono accompagnare e dare liquidità al mercato, supportare la crescita di investimenti illiquidi e creare quelle competenze nazionali che sono alla base dello sviluppo del mercato dei capitali".