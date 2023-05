Wall Street debole, pesano timori crescita globale

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,32%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.129 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il(+0,09%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(-0,03%).A pesare sul sentiment degli investitori sono ancora una volta idopo i, con la produzione industriale salita in aprile molto meno del previsto. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'nel caso in cui non fosse alzato il tetto del debito.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-0,68%),(-0,64%) e(-0,61%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,94%),(+1,40%),(+1,38%) e(+1,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,18%.Piatta, che tiene la parità.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Al top tra i, si posizionano(+7,66%),(+6,71%),(+6,11%) e(+5,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,37%.scende dell'1,80%.Calo deciso per, che segna un -1,75%.