SdR, Mascheroni (Etica SGR): approccio olistico a finanza sostenibile, cresce aspetto sociale

(Teleborsa) - "ha iniziato a parlare di investimenti etici fin dalla sua nascita, perchè la nostra mission è proprio promuovere la finanza etica e quindi una finanza che metta al centro l'uomo e il pianeta. Da questo punto di vista per noi poco è cambiato nell'ultimo anno. Quello che abbiamo notato è che noi, quindi cerchiamo di guardare la finanza sostenibile a tutto tondo, sia la dinamica ambientale ma anche soprattutto quella sociale". Lo ha detto a Teleborsa, Responsabile Area Partner Commerciali di Etica SGR, in occasione della tredicesima edizione del Salone del Risparmio, l'evento di riferimento nel settore dell'asset management, organizzato da Assogestioni."Fino a poco tempo fa si era abituati a pensare agli investimenti sostenibili come ambientali - ad esempio con temi molto importanti come la transizione ambientale e deforestazione - ma poi il Covid da un lato e lo scoppio di una guerra dall'altro hanno fatto", ha aggiunto."Noi gestiamo questa dinamica sociale con la nostra selezione - ha spiegato Mascheroni - una selezione ESG con cui cerchiamo da un lato dicome gli armamenti, e dall'altro, quindi valutiamo le aziende sulla base della loro capacità di inserire delle policy a favore della gestione delle catene di fornitura, diritti dei lavoratori, la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, e anche temi molto importanti come quelli della responsabilità fiscale".La metodologia di valutazione di di Etica SGR "è del tutto proprietaria. Ovviamente ci avvaliamo di quelli che sono dei data provider internazionali. Dopodiché cerchiamo di valutare anche alcuni report di associazioni non governative, come possono essere Legambiente o Amnesty International, e poi. Con l'attività diriusciamo avere delle informazioni che puoi utilizziamo per migliorare le nostre metriche per valutare le aziende. Il dialogo lato nostro è sicuramente l'elemento fondante che utilizziamo per cercare di portare una società verso quelli che sono i nostri temi di finanza sostenibile e responsabile"."Si è parlato un po' di- ha sottolineato Mascheroni - Io trovo che negli ultimi anni siamo cresciuti molto per quanto riguarda il patrimonio in gestione e questo perché quello che è successo magari con i beni di consumo - quindi se già da qualche anno pensiamo alla macchina in chiave di mobilità sostenibile o a vestirci magari facendo attenzione chi è il produttore - ecco questa cosa sta emergendo oggi anche per gli investimenti sostenibili e questa è sicuramente una spinta molto importante. Lesull'ambiente e sulla società in cui viviamo".