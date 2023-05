Eurotech, Alantra conferma target price e Buy

Alantra

Eurotech

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT), dopo la diffusione dei risultati riferiti al primo trimestre 2023.Gli analisti evidenziano che Eurotech è stata in grado di perseguire un altro miglioramento QoQ sequenziale aiutato dall'atteso rilancio del business Edge AIoT, che è destinato a continuare. Tuttavia, lainduce ad adottare "un approccio prudente".Alantra(-5%) per tenere conto di un previsto aumento dei costi del personale dovuto al programma di assunzioni. I ricavi 2023 puntano a 120,7 milioni di euro (+15% yoy) ed EBITDA di 11,2 milioni di euro (9,3% margin)."Riteniamo che Eurotech stia, passando da un attore di nicchia nelle custom embedded boards a un importante attore Edge AIoT", si legge nella ricerca.