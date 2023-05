ILPRA acquista la maggioranza di IDM Automation

ILPRA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha. Si tratta di una società con sede a Vigevano che progetta e realizza macchine, impianti e linee automatiche di riempimento, assemblaggio e confezionamento per il mercato Cosmetico, Pharma e Food.Nel 2022 IDM Automation ha registrato unpari a 3,57 milioni, un EBITDA pari a 0,24 milioni (6,67% EBITDA margin), unpari a 0,12 milioni e uncash positive per 0,16 milioni."Il nostro gruppo continua a distinguersi per la capacità di aggregare realtà industriali italiane che rappresentano storie di eccellenza nelle loro nicchie di mercato e sanno coniugare la capacità progettuale e la tecnologia d'avanguardia con l'attenzione al cliente attraverso un servizio altamente professionale, flessibile e rapido nella risposta", ha commentato l'L'operazione prevede l'acquisto, integralmente da Domenico Cicchetti e Gianpietro Migliorini e per una quota pari al 19% da Marco Cicchetti, di una partecipazione complessiva pari al 68% del capitale sociale per uno, che è stato corrisposto per cassa in data odierna mediante utilizzo di risorse finanziarie disponibili.