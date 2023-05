Mediobanca acquista Arma Partners per rafforzare l'attività di advisory

Mediobanca

(Teleborsa) -, la principale banca d'investimento italiana, ha siglato uncon l'obiettivo di rafforzarsi nell'ambito della Digital Economy. Secondo i termini dell'operazione, Mediobanca acquisirà Arma per creare unall'interno della propria divisione Corporate & Investment Banking.Arma Partners è unche si occupa di aziende, investitori e imprenditori attivi nell'Economia Digitale globale, offre consulenza indipendente in materia di Corporate Finance a società leader e a fondi di Private Equity affiancandoli in tutte le fasi aziendali. Fondata nel 2003, Arma Partners è, e conta oggi 12 partner e 86 dipendenti di cui 69 banker provenienti da oltre 26 Paesi. Negli ultimi cinque anni, il team di Arma Partners ha seguito come advisor oltre 100 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo di oltre 85 miliardi di dollari. Nel 2023 Arma Partners ha annunciatoMediobanca sottolinea che l'operazione è coerente con l'obiettivo di orientare il modello di business del CIB verso attività a minor assorbimento di capitale e darà undella divisione con una crescita del 30% circa, risultato che contribuirà a incrementare di oltre il 10% le commissioni di gruppo.Mediobanca pagherà il, di cui il 40% in fondi immediatamente disponibili al closing. La restante parte verrà rilasciata in quattro anni sulla base delle performance di Arma e potrà essere pagata in azioni Mediobanca. L'operazione avrà un impatto stimato sul CET1 ratio di Mediobanca di circa 30bps base 100% considerando l’importo differito pagabile in azioni. Sulla base degli utili dell'ultimo esercizio, la"Mediobanca ha una significativa esperienza di partnership con società indipendenti di consulenza caratterizzate da solidi fondamentali, management team di rilievo, marchi rinomati e piattaforme scalabili - afferma, CEO di Mediobanca - L'accordo con Arma Partners riflette la nostra ambizione di costruire una solida crescita di lungo periodo facendo leva sui trend industriali, sulle competenze specialistiche e sul talento delle persone"."Arma Partners rappresenta un’opportunità unica per la divisione CIB di Mediobanca di espandersi nel settore in rapido-sviluppo della Digital Economy, trend che sta impattando e trasformando il business di tutti i nostri clienti. Siamo entusiasti del fatto che Arma Partners diventi uno dei pilastri della strategia del CIB di Mediobanca", affermano, co-Heads of Global CIB di Mediobanca.