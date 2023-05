Prismi riceve proposta di investimento per ristrutturare l'indebitamento

Prismi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha accettato unaricevuta da parte di. Conseguentemente, sono state avviate le discussioni connesse all'esecuzione dell'operazione, che si inserisce nel più ampio contesto della manovra di ristrutturazione dell'indebitamento della società. Gli investitori hanno chiesto la nomina di un consigliere indipendente.In particolare, gli investitori si sono impegnati a sottoscrivere e liberare in denaroper un controvalore complessivo pari a 700.000 euro, rispettivamente la prima tranche pari a 300.000 entro il 25 maggio 2023, e la seconda tranche pari a 400.000 entro il 12 giugno 2023.Tendercapital Alternative Funds Plc e Medigest SA si sono anche impegnati a garantire l'di Prismi pari a 2 milioni di euro, senza esclusione del diritto di opzione e aperto al mercato, il quale dovrà essere deliberato dal CdA.Infine, gli investitori si sono impegnati a sottoscrivere: a decorrere dal 15 giugno 2023, un(tasso di interesse 2,5%), di durata quinquennale, da utilizzare per il pagamento del 90% del capitale dei prestiti obbligazionari in scadenza ogni mese; a decorrere da ottobre 2023, un prestito obbligazionario convertendo, da destinare al pagamento dell'attuale prestito obbligazionario convertibile, al tasso del 2%, della durata di 6 anni.