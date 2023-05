"SOS Acqua", l'Italia al centro di due sfide: tutela risorsa scarsa e rischio idrogeologico

(Teleborsa) -, come dimostra l’emergenza di questi giorni, ma anche il- 9,2 miliardi di metri cubi di cui quasi un terzo (30,5%) nel distretto idrografico del fiume Po - mentre ledel totale immesso in rete in base a dati ISTAT.Questi alcuni numeri citati nuovo numero di, il magazine scientifico dell’che approfondisce con esperti, ricercatori e protagonisti del settore lecui è esposto il nostro Paese ed iin grado die promuovere l’uso sostenibile della risorsa acqua.evidenzia che il, non solo in Italia, ma a livello globale, dove 3 miliardi di persone soffrono di carenza e scarsità. Una situazione che potrebbe peggiorare, causando migrazioni e conflitti, mentreche, entro il 2050, lapotrebbe raggiungeredai 930 milioni del 2016.Fra le tematiche affrontate in questo numero; l’acqua come risorsa sempre più rara e preziosa da preservare e tutelare, la siccità e la desertificazione come minaccia crescente a livello sociale ed economico, il rischio idrogeologico e l’impoverimento del suolo per gli effetti del cambiamento climatico.Il numero si apre con l’articolo di, Direttore del Dipartimento ENEA di Sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, sull’importanza di implementare approcci per l’uso e la gestione sostenibile e circolare dell'acqua sia nei contesti urbani sia in quelli industriali e produttivi.Sulla stessa linea l’Agenzia Europea dell’Ambiente che, con l’esperto, conferma che lo stress idrico è un problema anche europeo, percepito solo a partire dai primi anni 2000, mentre, vicedirettore del Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei (CIHEAM), passa in rassegna le misure tecniche e di gestione necessarie per far fronte all’emergenza.di The European House - Ambrosetti, attraverso la community "Valore Acqua per l’Italia", lavorano per unapermanenteAspetti normativi, criticità e scenari sono al centro del contributo didella Fondazione Sviluppo Sostenibile edel Gruppo 183 che analizzano gli aspetti ai quali occorrerà prestare attenzione negli anni a venire per recepire le più recenti norme comunitarie.Come afferma nella sua intervista il Direttore generale di Utilitalia,, oggi la sfida è il recupero accelerato del gap infrastrutturale e il tema della governance è fondamentale, mentre per, componente del Collegio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e presidente dell’Associazione europea dei regolatori dei servizi idrici (WAREG), occorre un approccio a 360 gradi, ragionando sulle connessioni tra diversi settori e l’impegno istituzionale a vari livelli.