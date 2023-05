Autogrill, Dufry all'87,28% di Autogrill al termine dell'OPS

Autogrill

(Teleborsa) -al termine dell'Offerta pubblica di scambio, prorogata sino al 18 maggio 2023, con spostamento della data di pagamento del Corrispettivo dal 23 al 25 maggio 2023.Sulla base dei risultati provvisori comunicati da UniCredit Bank AG, Milan Branch, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano portate(anche attraverso il Private Placement Statunitense) complessive, rappresentanti circa ildell’Emittente ed ilIldovuto ai titolari delle azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all’Offerta - pari a(ammesse alle negoziazioni sul mercato Six Swiss Exchange), pari aportata in adesione all’Offerta - sarà corrisposto agli azionisti aderenti all’Offerta alla Data di Pagamento, ossia il 25 maggio 2023.In particolare, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, ilsarà corrisposto(pari al 98,6417% delle azioni portate in adesione), mentre iordinarie di Autogrill (pari all’1,3583% delle azioni portate in adesione)Tenuto conto delle n. 141.743.925 azioni ordinarie di Autogrill portate in adesione all’Offerta (anche attraverso il Private Placement Statunitense) secondo i risultati provvisori sopra indicati (se confermati) e delle 193.730.675 azioni ordinarie di Autogrill già possedute dall’Offerente prima dell’inizio del Periodo di Adesione,complessivesociale della stessa.detenute da Autogrill alla data odierna, la partecipazione complessivamente detenuta nel capitale sociale di Autogrill dall’Offerente sarà costituita da 336.071.900 azioni, rappresentantisociale di Autogrill.Alla luce di quanto precede, sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, ad esito del Periodo di Adesione, l’Offerente detiene direttamente ed indirettamente unadell’Emittente; pertanto, non si sono verificati i presupposti per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto. Inoltre, a seguito dell’eventuale conferma di tali risultati, in ragione dell’entità della partecipazione raggiunta dall’Offerente ad esito del Periodo di Adesione, avrà luogo laa decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento, e precisamente per le sedute del 26, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2023.