MIMIT stanzia 400 milioni a favore delle PMI del Sud

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,ha firmato il decreto che istituisce undei territori delle regioni del(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).Il decreto prevede lodal Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (PN RIC 2021-2027)."Con lo stanziamento di questi nuovi fondi – ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - intendiamo sostenere gli investimenti, realizzati dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, in progetti innovativi in grado di assicurare una crescita sostenibile e un più forte risparmio energetico. Temi sempre più urgenti anche alla luce del raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali non più rinviabili".Queste risorse sono orientate adel Sud mediante li, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, secondo ilPer avere accesso all’incentivo i(per esempio cloud, realtà virtuale) destinati all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione, alla realizzazione di nuovi prodotti, o alla modifica del processo di produzione già esistente o alla realizzazione una nuova unità produttiva.Ai fini dellasono, riconosciuti significativi anche idell’impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all’economia circolare.sono altresì riconosciuteal raggiungimento degli obiettivi di, ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.I progetti infine dovranno prevedereed essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.delle spese ritenute ammissibili con un’agevolazione articolata in un contributo e in un finanziamento agevolato.