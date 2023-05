Wall Street in frazionale ribasso per difficoltà accordo su tetto debito

Foot Locker

(Teleborsa) - Ledopo che i negoziatori hanno messo in pausa i colloqui per raggiungere un accordo sull'aumento del tetto del debito USA. Negli Stati Uniti oggi ilè privo di indicatori rilevanti, e gli operatori stanno valutando le parole presidente della Federal Reserve Jerome Powell. "I rischi di fare troppo o troppo poco stanno diventando più equilibrati e la nostra politica si è adattata per riflettere questo - ha detto Powell -sulla misura in cui ulteriori il consolidamento della politica sarà appropriato".Il presidente della Federal Reserve Bank di New York, ha affermato che non ci sono prove che la pandemia di Covid-19 ha messo fine all'era dei tassi di interesse molto bassi., che fa parte del Board of Governors della Fed, ha detto che il sistema bancario è forte e resiliente.Sul fronte delleha rivisto al ribasso la guidance per l'intero anno fiscale dopo una trimestrale deludente,ha alzato le stime di profitto annuale grazie alle condizioni di mercato favorevoli,ha tagliato la guidance dell'esercizio e reso noto di aver riceve un avviso di delisting da NYSE.Tra leuscite prima della campanella, il CEO di, James Gorman, ha detto agli azionisti che la società probabilmente nominerà il suo prossimo amministratore delegato nei prossimi 12 mesi., con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.192 punti. Leggermente negativo il(-0,27%); senza direzione l'(-0,13%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,07%) e(+0,55%). Nel listino, i settori(-0,89%) e(-0,45%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,15%),(+1,36%),(+1,06%) e(+0,77%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.scende del 2,02%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,4%.Tentenna, che cede l'1,17%.Tra i(+2,15%),(+2,14%),(+1,72%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Calo deciso per, che segna un -3,59%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,36%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,39%.