Banca Ifis: acquisizione Revalea spinge il titolo in Borsa oltre il 3%

Banca Ifis

(Teleborsa) -. Il titolo della challenger bank, presieduta da, ha superato il +dopo l’annuncio dell’, società del Gruppo Mediobanca specializzata nell’acquisto di Npl, con un portafoglio di 6,8 miliardi di euro di GBV, per un corrispettivo di 100 milioni di euro., Presidente di Banca Ifis, ha affermato "questa operazionecon Mediobanca e rafforza la nostra leadership in un settore core per il Gruppo. L’acquisizione di Revalea testimonia la capacità di Banca Ifis di essere partner autorevole e qualificato per il sistema bancario italiano ed europeo"., Amministratore Delegato di Banca Ifis, ha sottoloneato che "attraverso l’acquisizione di Revalea, Banca Ifis dimostra la propria capacità di coglieresul mercato e di gestire operazioni con elevati livelli di complessità. Con questa transazione, mettiamo in sicurezza i target di acquisti Npl previsti dal Piano Industriale 2022-24, aumentando il nostro portafoglio di proprietà a circa 30 miliardi di euro di valore nominale e un valore contabile complessivo di 1,8 miliardi di euro0F 1 , e rafforziamo la nostra crescita organica con un’operazione di acquisizione significativa".