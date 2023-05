Finint Investments SGR, masse gestite superano i 4 miliardi di euro

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 con nuovi record, registrando undi oltre 16 milioni di euro (+23% rispetto al 2021) e un totale delledi oltre 4 miliardi (in crescita dell'11% rispetto ad inizio anno grazie ad una raccolta netta di oltre 300 milioni di euro).Oggi Finint Investments è attiva nella gestione di, grazie a une a un pool di ingegneri e architetti che hanno consentito alla società di realizzare importanti investimenti nel settore immobiliare.Per ilè in programma il lancio dellache hanno mostrato performance interessanti: il fondo(fondo di private debt dedicato alle imprese e al sostegno all'economia reale) e il fondo(fondo di investimento alternativo riservato, che ha come principale target d'investimento esposizioni verso portafogli di attivi performing e distressed originati principalmente da istituzioni finanziarie e aziende industriali italiane)."Il 2022 è stato un anno di grande soddisfazione - ha dichiarato l'- La divisioneha mostrato una crescita in tutte le aree di business con l'avvio dei nuovi fondi Tulipa e Pitagora, nella divisionevi è stato un incremento di circa 100 milioni di euro e nella divisione sviluppo e reddito di oltre 150 milioni di euro. Anche l'areaha registrato una crescita delle masse di oltre 100 milioni di euro, legata all'istituzione e all’avvio di due nuovi investimenti collettivi (OICVM) dedicati alla clientela retail e alla crescita nella divisione NPE e private capital".Il Gruppo Banca Finint ha approvato ildella SGR con l'. Si tratta di due esperti del settore del risparmio: Ivonne Forno (giurista trentina che ha lavorato per primari fondi pensione e società di asset management), e Luca Dondi dall'Orologio (bolognese, già AD di Nomisma Società di Studi Economici). Fa il suo ingresso nel CdA anche Margherita Marchi, Corporate Strategy & Business Development Director di Banca Finint. I tre nuovi membri si aggiungono a Paolo Gabriele, Leonardo Pagni, Giovanni Perissinotto e Mauro Sbroggiò.